مظاهرات في المغرب رفضاً لإبادة وتجويع أهالي غزة

تظاهر آلاف المغاربة في مسيرات ليلية بعدة مدن في المملكة المغربية؛ للمطالبة بوقف تجويع وإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المشاركون في المسيرات التي انطلقت مساء أمس الجمعة، بالتحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال الطعام والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ونُفذت هذه المسيرات بدعوة من "هيئات مدنية غير حكومية، منها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والسكرتارية الوطنية للعمل من أجل فلسطين".

وشهدت عدة مدن على غرار، العاصمة الرباط والدار البيضاء غرباً وسيدي قاسم وطنجة وتطوان شمالاً وتازة ووجدة وبركان شرقاً، مظاهرات رفع خلالها المشاركون لافتات مساندة للفلسطينيين ومطالبة بوقف التجويع والإبادة في القطاع.

وتشهد العديد من المدن المغربية بوتيرة شبه يومية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وجاءت المظاهرات فيما يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والبرية والبحرية على أحياء مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني، في إطار خطته لاحتلالها واستكمالاً للإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ 23 شهرًا.