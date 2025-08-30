الغارديان: نواب ديمقراطيون يطالبون بفتح المعابر وزيادة المساعدات لغزة

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم السبت، أنّ خمسة نواب ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي وجّهوا رسالة إلى السيناتور ماركو روبيو، دعوه فيها لاستخدام نفوذ واشنطن للضغط من أجل مساعدة المدنيين الذين يواجهون المجاعة في قطاع غزة.

وطالب النواب في رسالتهم بـ"زيادة هائلة" في إمدادات حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية، مؤكدين أنّه "لا ينبغي أن يواجه الأطفال مشاهد اليأس والمعاناة المروعة التي يشهدها القطاع".

كما شدّدوا على ضرورة إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بشكل فوري ودون قيود، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإنقاذ أرواح مئات الآلاف من المدنيين، ولا سيما الأطفال الذين باتوا مهددين بالموت جوعًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر.