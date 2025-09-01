"شهداء الأقصى": نواجه أزمة خطيرة نتيجة ضعف التيار الكهربائي

وجه مستشفى "شهداء الأقصى" في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، الأحد، نداء عاجلًا لتوفير مولد كهربائي لإنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى.

وأوضح "شهداء الأقصى" في بيان له، الأحد، أنها "المستشفى المركزي" الذي يقدّم خدماته الطبية والرعاية الصحية لما يقارب مليون إنسان في وسط قطاع غزة.

وقال إن المستشفى يواجه أزمة خطيرة نتيجة ضعف التيار الكهربائي بشكل كبير، ما يهدد حياة المرضى والجرحى. مبين أن المولدات الكهربائية الرئيسة تعرضت لأعطال متكررة بسبب الضغط المستمر وظروف التشغيل القاسية.

وتابع: "لم يتبقَ حالياً سوى مولدين اثنين؛ أحدهما متوسط القدرة، والآخر صغير جداً، وهما لا يلبّيان الحد الأدنى من احتياجات تشغيل الأقسام الحيوية، مثل: غرف العمليات، العناية المركزة، حضانات الأطفال".

وأعلن المستشفى عن "استعداده الفوري" لشراء أي مولد كهربائي متوفر بقدرة لا تقل عن 400 KVA أو أكثر لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

وتوجه بـ "دعوة عاجلة" إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الأوفياء، والمؤسسات الدولية والإنسانية، والجمعيات الأهلية، وكل من يمتلك أو يستطيع توفير مولد كهربائي بالمواصفات المطلوبة للتواصل الفوري مع المستشفى؛ "لإنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الصحية للمرضى والجرحى".