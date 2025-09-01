القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة نفط "إسرائيلية"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن استهداف سفينة إسرائيلية شمالي البحر الأحمر. موضحة أن الاستهداف الذي تم بصاروخ باليستي "أصاب السفينة بشكل مباشر".

وقالت القوات المسلحة في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن عمليتها جاءت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة.

وأردفت: "وجاءت العملية تأكيدًا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي".

ونوهت إلى أن العملية التي نفذتها القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينة "SCARLET RAY" النفطية الإسرائيلية.

وأكملت: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارَها في نصرة الشعب الفلسطينيّ من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربيّ".

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة. متابعة: "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة".

وفي ذات السياق، ذكرت شركة "أمبري" الأمنية البريطانية أن السفينة التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية إسرائيلية وترفع علم ليبيريا.

وأمس الأحد، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار وتناثر للمياه، بالقرب من سفينة في البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا عن مدينة ينبع السعودية.