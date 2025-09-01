9 وفيات جديدة نتيجة المجاعة في قطاع غزة

سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية؛ بينهم 3 أطفال.

وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، قد ارتفع إلى 348 شهيدًا، من بينهم 127 طفلًا.

ولفتت "الصحة" النظر إلى أنه ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 أطفال.

وأول من أمس (السبت)، استشهد 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، في قطاع غزة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، التي تفاقمت بشكل حاد في ظل الحصار المستمر.

وتُسجل المستشفيات بشكل يومي حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

وتواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من منظمات دولية من ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة استمرار الاحتلال في استهداف البنية التحتية الصحية وعرقلة وصول المساعدات.