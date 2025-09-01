اليونيسف: غزة تحولت إلى "قبر للأطفال" وسط هجمات إسرائيلية كثيفة

حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تصريحات لقناة الجزيرة، من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدة أن القطاع أصبح اليوم "قبرًا للأطفال الذين يقتلون كل يوم".

وقالت إن الأطفال في غزة "يتضورون جوعًا"، مشيرة إلى أن السكان "لا يملكون القدرة على النزوح" في ظل الظروف القاسية والدمار الواسع.

وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة "كثيفة للغاية"، ما يجعل المدنيين في حالة عجز تام عن إيجاد مكان آمن أو معرفة وجهة يمكن اللجوء إليها.

ويأتي هذا التحذير في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي العنيف على مختلف أحياء غزة، مخلفًا مئات الضحايا من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال.