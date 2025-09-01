الأونروا: 660 ألف طفل في غزة جوعى ويائسون بدلاً من العودة إلى المدارس

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا مأساوية في ظل الحرب المستمرة، إذ حُرموا من حقهم الأساسي في العودة إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الأطفال يعانون من الجوع واليأس والصدمات النفسية جراء القصف المستمر، ونقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرة إلى أن العديد منهم باتوا يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بدلًا من حمل الكتب والعودة إلى مقاعد الدراسة.

وأكدت الأونروا أن استمرار هذه الظروف الكارثية يهدد مستقبل جيل كامل في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية، وحماية حق الأطفال في التعليم والحياة الآمنة.