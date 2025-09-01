الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

العفو الدولية: أسطول "الصمود العالمي" رسالة تضامن ويجب السماح له بالوصول الآمن إلى غزة

الرسالة نت

أكدت منظمة العفو الدولية أن أسطول "الصمود العالمي" يمثل رسالة تضامن قوية مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، والذين يكافحون يوميًا تحت ظروف الحصار والقتل الجماعي.

وشددت المنظمة في بيانها على أن من حق الأسطول تنفيذ مهمته السلمية بأمان، داعيةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ورفع القيود المفروضة على القطاع.

كما اعتبرت العفو الدولية أن التحرك الشعبي والدولي المتنامي عبر مبادرات مثل "أسطول الصمود العالمي" يعكس رفض المجتمع الدولي لاستمرار الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في غزة، مؤكدةً أن القانون الدولي يوجب حماية المدنيين وضمان وصول الدعم الإنساني دون عوائق.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306298

كلمات مفتاحية

العفو الدولية الصمود العالمي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر