عزّت الرشق: الحراك الإعلامي العالمي انتصار للرواية الفلسطينية وفضح لجرائم الاحتلال

ثمّن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، الحراك العالمي الذي يقوده الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود" تضامنًا مع الصحفيين الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة، وفضحًا لسياسة الاحتلال الإجرامية في استهداف وقتل الإعلاميين ومحاولاته الممنهجة لإسكات الرواية الفلسطينية.

وأكد الرشق أن هذا الحراك يعكس الدور المحوري للإعلام الفلسطيني في كشف جرائم الاحتلال وتوثيق الإبادة والتجويع ضد الشعب في غزة، مشيرًا إلى أن الصحفيين الفلسطينيين دفعوا ثمنًا باهظًا حيث ارتقى منهم أكثر من 247 شهيدًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، إلى جانب زملائهم في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن تضحيات الشهداء الصحفيين شكّلت بطولة استثنائية في ميادين الكلمة والصورة، وخلّدت أسماءهم في سجل الشرف الإنساني والإعلامي.

ودعا الرشق المؤسسات الإعلامية والمنظمات والنقابات الصحفية في العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع إلى الانضمام والمشاركة الفاعلة في فعاليات هذا الحراك العالمي، بما يسهم في فضح جرائم الاحتلال، ووقف الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، وضمان دخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة المحاصر.