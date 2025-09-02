بلدية غزة تحذّر من غرق مناطق سكنية بمياه الصرف الصحي نتيجة تصعيد الاحتلال

حذّرت بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، من مخاطر إنسانية وبيئية جسيمة قد تنجم عن منع قوات الاحتلال لطواقمها من الوصول إلى مرافق حيوية لتصريف مياه الصرف الصحي والأمطار في المدينة.

وقالت البلدية في بيان صحفي إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على منطقة المنارة ومحيط بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة، حال دون تمكّن الطواقم من تشغيل المرافق هناك، مما ينذر بفيضانات وغرق في الأحياء المحيطة.

وأشارت إلى أن استمرار الحصار ومنع الطواقم من تشغيل محطة الصرف الصحي رقم (5) ومحطة 7B شرق حي الزيتون جنوب المدينة، يهدد بطفح المجاري وغرق المنازل، الأمر الذي قد يتسبب بكارثة بيئية وصحية جديدة تضاف إلى معاناة السكان.

وأكدت البلدية أن هذا الوضع يشكل خطراً مباشراً على حياة آلاف المواطنين، مطالبة المؤسسات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل السماح لطواقمها بأداء عملها وإنقاذ السكان من كارثة محققة.