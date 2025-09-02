حماس تدين اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل وتدعو للتصدي للمخططات الاستيطانية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، معتبرة أن الخطوة تأتي في إطار "النهج العدواني للاحتلال واستهدافه المستمر لكل مكونات الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة في بيان صحفي إن "هذا الاعتقال يأتي في سياق الاستهداف الخطير الذي تتعرض له مدينة الخليل من قبل حكومة الإرهاب ومخططاتها لضم أراضي الضفة الغربية المحتلة"، مؤكدة أن المدينة تواجه حملة ممنهجة تهدف إلى تكريس الاستيطان وتهويد الأرض.

ودعت حماس أهالي الخليل وعشائرها المناضلة إلى أن يكونوا "السياج الحامي للمشروع الوطني، والوقوف سدًّا منيعًا أمام مخططات الاحتلال"، مشددة على أن "كل محاولات الاحتلال لاستنساخ تجارب سابقة ستفشل كما فشلت روابط القرى".

كما طالبت الحركة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وقياداته المدنية والوطنية.