نادي الأسير: تفشي مرض الجرب بين الأسرى في سجن عوفر وحرمانهم من العلاج

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن مرض الجرب (السكابيوس) تفشى بين الأسرى في سجن عوفر بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن العدوى طالت حتى الأسرى الأطفال، الذين أكدوا أنهم يعانون من حكة شديدة تمنعهم من النوم، فيما تسيل الدماء من أجسادهم نتيجة ذلك.

وأوضح النادي أن إدارة السجن تتعمد وضع الأسرى المصابين مع غير المصابين، ما ساهم بشكل مركزي في اتساع انتشار المرض داخل الأقسام، لافتًا إلى أن السجانين يحرمون الأسرى من الخروج إلى "الفورة" منذ تفشي المرض.

وأضاف أن من بين المصابين أسرى يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان، ما يضاعف خطورة أوضاعهم الصحية، في ظل حرمان الاحتلال للأسرى من تلقي العلاج اللازم والضروري، الأمر الذي أدى إلى صعوبة السيطرة على الحالات وتفاقمها.

وأكد نادي الأسير أن إدارة السجون معنية بانتشار المرض كأداة لتعذيب الأسرى، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ومطالبًا المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري لتأمين العلاج ووقف هذه الانتهاكات.