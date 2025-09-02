بينها مبنى هيئة الأركان.. "أنصار الله" تعلن استهداف 4 مواقع "إسرائيلية"

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت 4 مواقع إسرائيلية، بالإضافة لاستهداف سفينة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لجماعة "أنصار الله"، في بيان، إن سلاح الجوّ المسيّر في القوّات نفّذ أربع عمليّات عسكريّة، بأربع طائرات مسيّرة، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان الإسرائيليّة في يافا المحتلّة، وذلك بطائرة مسيّرة نوع صمّاد4.

وأضافت أن المسيرات الثلاث الأخريات استهدفت محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللّدّ في يافا، وميناء أسدود، مؤكدة أن جميع المسيرات أصابت أهدافها بنجاح.

كما نفّذ سلاح الجوّ المسيّر والقوّة الصاروخيّة في القوّات المسلّحة عمليّة عسكريّة مشتركة استهدفت سفينة (MSC ABY)، بسبب انتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالاحتلال الإسرائيليّ، وذلك تأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحريّة الإسرائيليّة في البحرين الأحمر والعربيّ.

وأوضحت القوات أن العملية تمت شماليّ البحر الأحمر، باستخدام طائرتين مسيّرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر.

وجددت القوات المسلحة تأكيدها أن هذه العمليات تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدوّ الصهيونيّ بحقّ إخواننا في قطاع غزة".

وتواصل جماعة "أنصار الله" إسناد المقاومة في قطاع غزة، ونصرة الشعب الفلسطيني خلال الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" للعام الثاني على التوالي، وذلك بقصف أهداف إسرائيلية واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والداعمة للاحتلال في البحر الأحمر.