7 شهداء بينهم المنشد حمزة أبو عيطة في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشيخ رضوان شمال غزة

ارتقى 7 شهداء من عائلة أبو عيطة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، فيما أصيب عدد آخر من أفراد العائلة بجروح متفاوتة، بعضهم في حالة خطيرة.

وأفادت المصادر أن من بين الشهداء المنشد الفلسطيني حمزة أبو عيطة، الذي ارتقى جراء القصف العنيف الذي دمّر أجزاء واسعة من المنزل وأوقع إصابات في صفوف المدنيين.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار سلسلة غارات متواصلة ينفذها جيش الاحتلال على الأحياء السكنية المكتظة شمال وغرب مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الضحايا المدنيين ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.