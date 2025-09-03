المجلس النرويجي للاجئين: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي مطالب بفتح المعابر فوراً

حذّرت المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأربعاء، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع هناك "يزداد سوءاً يوماً بعد آخر" في ظل استمرار الحرب والحصار المشدد.

وقالت المتحدثة إن الأزمة الإنسانية في غزة ستتفاقم بشكل خطير "ما لم تُفتح جميع المعابر فوراً أمام المساعدات الإنسانية العاجلة"، مشيرة إلى أن المدنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء، فيما يُقتل آخرون نتيجة القصف المستمر.

وأضافت: "للأسف سنواصل رؤية الناس في غزة يموتون من الجوع والمرض، إذا لم يتم السماح لنا بإدخال المساعدات وتوزيعها على السكان بشكل آمن وواسع".

ودعت المتحدثة المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى التصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع استمرار السيطرة على مدينة غزة، مؤكدة أن تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى السكان أصبح "أمراً ملحّاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".