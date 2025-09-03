كتلة الصحفي الفلسطيني: ندعو لإبقاء الكاميرا على غزة وكشف جرائم الاحتلال المتصاعدة

أصدرت كتلة الصحفي الفلسطيني بيانًا اليوم الأربعاء، حذّرت فيه من خطورة ما تتعرض له مدينة غزة في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وما يرافقها من محاولات حثيثة لـ"تفريغها من سكانها وفرض واقع جديد باحتلالها".

وأكدت الكتلة أن ما يجري في غزة يمثل جرائم متصاعدة بحق المدنيين العزل، من خلال القصف المتواصل ونسف المربعات السكنية كاملة واستهداف الخيام، إلى جانب ممارسة التهجير القسري بحق السكان.

ودعت الكتلة وسائل الإعلام بمختلف مسمياتها ومشاربها إلى إبقاء الكاميرا موجّهة نحو غزة وعدم تغييب الصورة، مشددة على أهمية استمرار التغطية المباشرة من قلب المدينة، حتى تبقى الحقيقة حاضرة أمام العالم.

كما طالبت القنوات الإخبارية وطواقمها الميدانية بالبقاء في غزة لضمان نقل ما يتعرض له المدنيون، مؤكدة أن الصحفي الفلسطيني قدّم تضحيات جسيمة في سبيل نقل الحقيقة، ورغم الجرائم المتكررة التي استهدفته، فإنه سيواصل أداء رسالته السامية في الميدان "مهما اشتدت آلة الحرب والدمار".