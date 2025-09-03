اليمن يعلن استهداف مواقع "إسرائيلية" بصواريخ بالستية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، برصد إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن أحدهما سقط في البحر، بينما تم اعتراض الآخر، في حين دوت صفارات الإنذار في القدس والبحر الميت وعدد من المناطق الأخرى.

وفي السياق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بـ"النوعية والمزدوجة"، استهدفت مواقع إسرائيلية "حساسة" في منطقة يافا، وذلك عبر إطلاق صاروخين بالستيين، أحدهما من طراز "فلسطين 2" الانشطاري المزود برؤوس متعددة.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي ردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، وأيضًا ردًا أوليًا على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن.

ويأتي هذا التطور في إطار تصاعد التوتر الإقليمي، حيث تكثّف صنعاء هجماتها على أهداف إسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، في الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب التهديد بتوسيع عملياتها العسكرية ضد اليمن.