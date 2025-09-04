تسجيل 3 وفيات جديدة نتيجة التجويع في غزة وارتفاع الحصيلة إلى 373 شهيداً بينهم 131 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، تسجيل 3 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الجوع في القطاع إلى 373 شهيداً منذ بداية العدوان، بينهم 131 طفلاً.

وأكدت الوزارة أن هذه الوفيات الجديدة تأتي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية والصحية ويدفع المزيد من الأطفال والنساء وكبار السن نحو حافة الهلاك.

وأوضحت أن المستشفيات والمراكز الصحية تسجل يومياً عشرات الحالات من سوء التغذية الحاد والجفاف، خاصة بين الأطفال الذين يُحرمون من الغذاء والحليب، بالإضافة إلى كبار السن والمرضى المزمنين الذين يفتقدون الأدوية والدعم الغذائي الضروري للبقاء على قيد الحياة.

وشددت وزارة الصحة على أن "المجاعة لم تعد خطراً محتملاً بل واقعاً قاتلاً"، محذرة من أن الأعداد مرشحة للارتفاع بشكل كبير ما لم يتم إدخال المساعدات بشكل فوري ودون عوائق.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة كسر الحصار وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال الغذاء والدواء إلى المحاصرين في غزة، مؤكدة أن استمرار التجاهل الدولي لجريمة التجويع يمثل "تواطؤاً خطيراً مع الاحتلال في ارتكاب إبادة جماعية بطيئة".