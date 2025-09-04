التجمع الفلسطيني يدعو الجامعات للتخفيف عن الطلبة في ظل الأزمة الاقتصادية

أصدر التجمع الفلسطيني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بياناً، اليوم، أكد فيه متابعته ببالغ الاهتمام للظروف القاسية التي يعيشها طلاب الجامعات والكليات الفلسطينية، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج الشعب المناضل وحملة رسالة العلم والأمل لمستقبل أفضل.

وأوضح البيان أن التجمع يدرك حجم المعاناة والدمار الذي لحق بالمؤسسات التعليمية جراء العدوان، مثمناً عالياً الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الجامعات والكليات في مواصلة رسالتها التربوية رغم صعوبة الظروف.

وتوجه التجمع بنداء عاجل إلى إدارات الجامعات والكليات الفلسطينية كافة، دعا فيه إلى النظر بعين الرحمة والإنصاف إلى واقع الطلاب وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المنهكة، ومنحهم الفرصة في استكمال تعليمهم من خلال تخفيف الإجراءات المالية وتقديم التسهيلات الممكنة بما يحفظ كرامتهم ويضمن عدم حرمانهم من حقهم في التعليم.

وشدد البيان على أن للجامعات دوراً أساسياً في تعزيز صمود المجتمع وبث روح الأمل في نفوس أبنائنا وبناتنا الذين يمثلون ركيزة المستقبل، مؤكداً أن التخفيف عن الطلبة اليوم هو استثمار في الغد، ورسالة وفاء للشهداء والجرحى والأسرى، وتعبير عن وحدة الموقف الوطني والمجتمعي في مواجهة التحديات.