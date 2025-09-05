مظاهرات في المغرب دعمًا لغزة وتأييدًا لأسطول الصمود

تظاهر مئات المواطنين المغاربة في مدينتي مراكش ومكناس؛ رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من حرب إبادة وتجويع، وللتعبير عن دعمهم لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو القطاع بهدف كسر الحصار المستمر منذ 18 عامًا.

وجاءت المظاهرات بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بمشاركة نشطاء حقوقيين وفاعلين من مختلف التيارات، حيث رددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ورافضة للتجويع والتهجير، من بينها: "فلسطين تقاوم"، و"لا للتجويع ولا للإبادة"، و"يا شهيد ارتاح.. سنواصل الكفاح".

وندّد المشاركون بالدعم الغربي، ولا سيما الأميركي، لإسرائيل التي تواصل حربها على المدنيين في غزة، معتبرين أن ما يحدث يشكّل جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ويأتي الحراك الشعبي تزامنًا مع انطلاق أسطول الصمود من عدة موانئ أوروبية، حيث غادرت نحو 20 سفينة ميناء برشلونة الإسباني الأحد الماضي، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوى الإيطالي، ومن المقرر أن تلتحق بها سفن إضافية من تونس خلال الأيام المقبلة قبل مواصلة رحلتها باتجاه القطاع.

ويتألف الأسطول من تحالف يضم اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، إضافة إلى منظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، حيث فقد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني منازلهم جراء الحرب المستمرة.