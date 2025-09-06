انطلاق امتحان التوجيهي لطلبة غزة مواليد 2006 إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم السبت، انطلاق امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006 إلكترونيًا.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله، أن نحو 26 ألف طالب وطالبة من قطاع غزة أدوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" إلكترونيًا.

وأضاف "ننتصر اليوم لحق طلبة غزة في التعليم رغم الدمار، وركام البيوت والمدارس، وفي ظل النزوح والجوع، وهم متمسكون بالتعليم خيارًا ثابتًا، باعتباره حقًا أصيلًا".

وأشار إلى أن العدوان الغاشم تسبب في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، فيما تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.

وأوضح برهم أن الامتحان سيكون إلكترونيًا، وعبر منصة Wise School، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن.

وذكر أن اهتمام الرئاسة الفلسطينية والحكومة بهذا الملف ظل حاضرًا، وهو جزء من مسؤولية وزارة التربية الاخلاقية والوطنية.

وأكد التزام التربية بالعمل من أجل طلبة قطاع غزة في الداخل والخارج.

ولفت إلى أن المدارس الافتراضية لطلبة غزة ستستأنف عملها لبدء العام الدراسي الجديد، وسيتم متابعة المراكز التعليمية وتوفير مساحات تعليمية وجاهية.

وأشار إلى اعداد خطط خطة متكاملة للتعامل مع آثار هذا الاستهداف غير المسبوق للتعليم بمكوناته كلها.

وتطرّق برهم بالأرقام الى أن أكثر من 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها وإدارييها قد مسحوا من السجل التعليمي، فيما استشهد قرابة 18 ألف طالب و750 معلمًا، ودمرت أكثر من 90% من المدارس.

وأعلن برهم أن امتحان التوجيهي لطلبة 2007 سيكون فور الانتهاء من دورة 2006.

وقال: "كنا قد عقدنا الدورتين الأولى والثانية من الامتحان لطلبة غزة في الخارج، وأتحنا لهم الحصول على عدد كبير من المنح الدراسية في العديد من دول العالم، ونواصل برامج إسناد جامعات غزة، ولدينا خطة متكاملة صادقت عليها الحكومة للتعامل مع التعليم حال انتهاء هذا العدوان، وهذه الحرب الظالمة".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم.