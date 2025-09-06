التجمع الوطني للعشائر والعائلات في غزة يطلق نداءً عاجلاً لوقف جرائم الاحتلال

أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة بياناً عاجلاً، دعا فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ"جرائم الإبادة والتطهير العرقي" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، عبر قصف الأبراج والمباني السكنية ونسف مقومات الحياة.

وطالب البيان بضرورة الإسراع في إدخال الخيام ومواد الإيواء العاجلة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مؤكداً أن الأهالي أعلنوا تمسكهم بالبقاء في أرضهم ورفضهم النزوح أو مغادرة مدنهم "مهما كان الثمن".

وأكد التجمع أن صمود الفلسطينيين وإرادتهم أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإبادة، مشدداً على أن ما يجري يرتقي إلى "جريمة القرن التي تُنفذ على مرأى ومسمع العالم".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والضغط لوقف المجازر وفتح ممرات إنسانية آمنة للإغاثة الفورية.