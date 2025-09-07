مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ702

استشهد، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين بينهم طفل أشلاء وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما ارتقى طفلان في استهداف خيمة نازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي المدينة، في وقت شنت فيه طائرات الاحتلال غارة على محيط الجندي المجهول ونسفت مباني سكنية شرق بركة الشيخ رضوان.

وفي جنوب القطاع، استشهد المهندس في بلدية رفح رائد عبد الغني أبو مشايخ ونجله يحيى عقب استهداف خيام النازحين بخانيونس، بينما واصلت المدفعية قصفها لمناطق شرقي دير البلح ومخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. كما أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منطقة أرض الليمون جنوبي مواصي خانيونس.

وشهد شمال القطاع مجزرة جديدة بعد استهداف تجمع لطالبي المساعدات في منطقة زيكيم، أسفرت عن 19 شهيدًا، فيما أكد مستشفى حمد أنه استقبل 18 شهيدًا و144 مصابًا معظمهم جراء الاستهدافات التي طالت المدنيين الباحثين عن الغذاء شمالًا.

ووفقًا لمصادر طبية، ارتفع إجمالي حصيلة الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 76 شهيدًا توزعوا على مختلف مستشفيات القطاع، من بينهم 3 شهداء انتُشلوا من تحت الأنقاض، و6 متأثرين بجراح سابقة، و26 خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية.

كما تم التعرف على عدد من شهداء مجزرة منطقة السودانية شمال غربي غزة، أبرزهم: خميس حمدان بكر، نعيم يوسف زهير الفراني، محمد وائل توفيق الحتو، محمد مصطفى أحمد النجار، محمود فؤاد محمد الحرازين، براء أحمد جميل نصر، ومحمود أحمد سالم مطر.