بن غفير يقتحم أم الفحم ويهدد الأهالي بهدم منازلهم

اقتحم الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، مدينة أم الفحم، مهددًا أهالي حي المحاجنة بـ"فرض السيادة وهدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص"، في خطوة وصفت بالاستفزازية.

ويأتي الاقتحام بعد يوم من اعتداء قوات الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين ومتظاهرات في المدينة، ما أسفر عن إصابات واعتقال 9 شبان وشابات، أُفرج عن آخرهم صباح اليوم.

وفي ردها، أكدت بلدية أم الفحم رفضها لهذه الزيارة، وقالت: "لا أهلًا ولا سهلًا بمثل هذه الزيارات، ولا مكان للعنصرية في مدينتنا"، مشددة على أن أم الفحم ستبقى عصية على سياسات الترهيب والتهديد، وستواصل التمسك بحقها في العيش الكريم وتعمير الأرض والبيوت.