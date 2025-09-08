ارتفاع وفيات "المجاعة" بقطاع غزة إلى 393 شهيدا

أفادت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة إلى 393 شهيدًا، من بينهم 140 طفلًا.

وسجّلت وزارة الصحة، وفق تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 حالات وفاة جديدة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية؛ من بينهم طفلان.

ونوهت "الصحة" إلى أنه ومنذ إعلان IPC للمجاعة في غزة، سُجّلت 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلًا.

وصباح اليوم، وأعلن مجمع ناصر الطبي، عن وفاة الطفلين نتيجة تدهور حالتهما الصحية جراء سوء التغذية، مشيرًا إلى أنهما من سكان جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الأحد، أن مستشفيات القطاع سجلت 5 وفيات جدد نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال.