اليمن يعلن استهداف مطارات ومواقع حساسة في فلسطين المحتلة بطائرات مسيّرة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها، اليوم، أنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت مطار اللد في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش، وهدفاً حساساً في ديمونة بفلسطين المحتلة، مؤكدة أنّ العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن العملية جاءت "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة"، مشددة على ثبات موقفها في ما وصفته بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

كما باركت في بيانها العمليات التي نفذها المقاومون الفلسطينيون في القدس وغزة، مؤكدة أنها عكست "قدرة الشباب الفلسطيني على تنفيذ عمليات نوعية رغم التشديدات الأمنية، وأظهرت هشاشة منظومة الاحتلال".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في "إسناد الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى وقف العدوان ورفع الحصار".