الإعلام العبري ينشر تفاصيل كمين شمال غزة: مقتل 4 جنود وإصابة آخر رغم حالة التأهب

ذكر الإعلام العبري مساء اليوم الإثنين تفاصيل جديدة عن الكمين الذي وقع شمال قطاع غزة وأدى إلى مقتل أربعة جنود (إسرائيليين) من كتيبة 52 التابعة للواء المدرعات 401.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الجنود (الإسرائيليين) كانوا داخل دبابة متمركزة قرب موقع تحصين عسكري لكتيبة 50 من لواء الناحال على أطراف حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، عندما اقترب ثلاثة مسلحين على الأقل من المكان، وأطلقوا النار باتجاه الدبابة قبل إلقاء عبوة ناسفة داخلها، ما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة واندلاع النيران في الدبابة.

وأوضح الإعلام العبري أن طاقم الدبابة كان في حالة استنفار مع الفجر بعد عودته من نشاط ليلي، مشيرًا إلى أن المسلحين حاولوا التسلل إلى موقع التحصين العسكري لكن جنود كتيبة 50 أطلقوا النار عليهم.

وأضاف أن الاشتباك أسفر عن إصابة جندي (إسرائيلي) بجروح متوسطة، فيما عُثر لاحقًا على أسلحة وآثار دماء يُعتقد أنها تعود للمسلحين الذين انسحبوا من المكان.

ورغم حالة التأهب القصوى التي كان يعيشها الجيش (الإسرائيلي)، وُصفت العملية في الأوساط العسكرية العبرية بأنها "هجوم ناجح بأسلوب حرب عصابات"، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة.