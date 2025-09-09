مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـ704

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ704، وسط تصعيد دموي جديد استهدف مختلف مناطق القطاع، وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ودمار هائل في البنية التحتية والمساكن.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 64 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 11 من طالبي المساعدات. وتوزعت حصيلة الشهداء بواقع 42 في شمال القطاع، و21 في جنوبه، وشهيد واحد في الوسط.

ووصل إلى مستشفى الشفاء 35 شهيدًا، ومستشفى ناصر 21، فيما استقبل مستشفى المعمداني 7 شهداء، وشهيد واحد في مستشفى الأقصى.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات متفرقة، استهدفت حي زعرب بالمواصي غرب خانيونس، ومواصي رفح جنوبي القطاع، فيما قصفت المدفعية مناطق شمالي مخيم البريج وسط القطاع. كما دُمّرت بناية "مطر" في وسط مدينة غزة وعمارة السلام قرب مفترق السامر.

وفي وسط القطاع، أعلنت المصادر استشهاد المواطن سليمان شعت برصاص جيش الاحتلال قرب كيسوفيم شرقي دير البلح، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية عناصر تأمين المساعدات في المنطقة نفسها.

ويواصل الاحتلال سياسة القصف الجوي والمدفعي وتدمير الأبراج السكنية والبنايات العالية في محاولة لدفع السكان نحو النزوح جنوبًا، وسط ظروف إنسانية كارثية يعيشها الأهالي نتيجة الحصار والتجويع والدمار الشامل.