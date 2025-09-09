وزارة الصحة بغزة: 4 وفيات جديدة بالمجاعة ترفع حصيلتها إلى 394 ضحية

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 4 أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء المجاعة، ليرتفع عدد ضحاياها منذ بداية العدوان إلى 394 وفاة.

وحذّر المسؤول الصحي من خطورة استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الغذاء والدواء، مشدداً على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل عاجل لإنقاذ مئات الآلاف من السكان الذين يعانون من الجوع ونقص العلاج.

وأضاف أن معظم المستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، فيما يعمل القليل منها بقدرات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشار إلى أن مدينة غزة تُعد المخزن الأساسي للأدوية والتطعيمات، وأن اقتحامها يشكّل خطراً كبيراً على القطاع الصحي برمته.

كما لفت إلى أن المرضى والجرحى في مدينة غزة يواجهون خطر الموت خلال محاولة نقلهم إلى جنوب القطاع بسبب القصف المتواصل ونقص الإمكانيات.