غزة تحترق… آلاف النازحين يفترشون العراء بعد 72 ساعة من القصف

في تصعيد دموي جديد، تعرضت مدينة غزة خلال الساعات الـ72 الماضية لقصف مكثف أدى إلى تدمير خمسة أبراج سكنية شاهقة يزيد ارتفاع كل منها عن سبعة طوابق، وتضم 209 شقق كانت تؤوي أكثر من 4100 طفل وامرأة وكبير سن في ظل أوضاع الطوارئ الحالية.

كما لم تسلم خيام النازحين من نيران القصف، إذ تم تدمير أكثر من 350 خيمة، كان يقيم في كل منها ما لا يقل عن عشرة أشخاص، ليفقد بذلك نحو 3500 نازح ملاذهم الأخير.

وبذلك، يجد ما يقارب 550 عائلة – أي نحو 7600 إنسان – أنفسهم الآن في العراء، يواجهون الحرّ والجوع والعطش دون مأوى أو مقومات أساسية للحياة، في مشهد كارثي يفوق الوصف.

في ظل هذا الدمار والمعاناة الإنسانية، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل وفوري من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإنقاذ آلاف الأبرياء الذين تُباد إنسانيتهم أمام أعين العالم.