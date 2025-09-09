"إسرائيل" تستهدف قيادات حماس في الدوحة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أكد مصدر قيادي في الحركة للجزيرة أن إسرائيل استهدفت وفد حماس المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الجيش والشاباك عبر سلاح الجو، هاجما بشكل دقيق قيادة حماس".

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن إسرائيل هاجمت قيادات حماس في قطر، ومن بينهم خليل الحية وزاهر جبارين.

وقد دوّت عدة انفجارات في الدوحة قبل قليل، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وأفاد مصدر قيادي في حركة حماس نجاة الوفد القيادي برئاسة الدكتور خليل الحية

بدورها، أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي، ووصفته بالجبان، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة.

وأضافت الخارجية، في بيان، أن الاعتداء الإجرامي الإسرائيلي انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين.

وأكدت أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور، ولا مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

وأشارت الوزارة أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.