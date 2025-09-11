مستجدات حرب الإبادة على غزة: 79 شهيدًا وتصعيد شامل يستهدف النازحين

لليوم الـ706 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط تصعيد واسع واستهداف مكثف لمناطق مكتظة بالسكان، ما أسفر عن استشهاد 79 مواطنًا خلال 24 ساعة ، بينهم 60 في شمال القطاع، و7 في الوسط، و12 في الجنوب، إضافة إلى عشرات الإصابات التي استقبلتها المستشفيات.

وتستمر معاناة السكان من المجاعة وسوء التغذية التي حصدت أرواح 404 مواطنين منذ بدء العدوان، بينهم 141 طفلًا، فيما سجلت وزارة الصحة خمس وفيات جديدة أمس الأربعاء.

وشهدت مدينة غزة قصفًا عنيفًا على خيام النازحين في محيط شارع اليرموك، أسفر عن استشهاد مواطنين أحدهما رضيعة، وإصابة عدد آخر، في وقت شنّت الطائرات الحربية أحزمة نارية على شارع النفق وأضرمت النيران في خيام النازحين باستخدام القنابل الحارقة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق المدينة.

كما قصفت الطائرات منزلًا لعائلة الشوا في حي الدرج، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين، واستهدفت منطقة البصة في دير البلح ومواقع أخرى وسط القطاع.

وفي شمال غزة، فجّر جيش الاحتلال روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين قرب بركة الشيخ رضوان، تزامنًا مع قصف مدفعي كثيف وإطلاق قنابل إنارة أشعلت حرائق في خيام النازحين بمحيط أبراج الفيروز.

مستشفى حمد أعلن وصول 6 شهداء و59 مصابًا من طالبي المساعدات شمال القطاع نتيجة استهداف مباشر، بينما استشهد 3 مواطنين وأصيب 19 آخرون في قصف بطائرة مُسيّرة قرب مخبز الحاج في مخيم 2 بالنصيرات، وهم مؤمن حماد وبلال حماد وعبد الفتاح حماد. كما استقبل مستشفى العودة 18 إصابة من نفس القصف.