الأمم المتحدة: 379 شهيدًا في 270 هجومًا إسرائيليًا على غزة خلال شهر واحد

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين عن تصعيد خطير في الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن الهجمات أدت إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها وتحويل المدينة إلى "أرض قاحلة غير صالحة للسكن".

وأكد المكتب أن حصيلة القتلى الفلسطينيين بلغت 379 شهيدًا نتيجة 270 هجومًا استهدفت مبانٍ سكنية في المدينة خلال شهر واحد فقط، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها غزة في ظل الحصار المستمر والقصف المتواصل.

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة وقف الهجمات فورًا وحماية المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع المزيد من الجرائم وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

 

