13 شهيداً منذ فجر اليوم في مختلف قطاع غزة

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، بارتقاء 13 شهيداً منذ فجر اليوم جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 11 مواطناً في مدينة غزة، سقطوا نتيجة القصف العنيف الذي استهدف أحياء سكنية ومناطق تجمع المدنيين، فيما ارتقى الشهيدان الآخران في مناطق متفرقة من شمال ووسط القطاع.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على مختلف مناطق القطاع، ما يرفع أعداد الضحايا ويزيد من معاناة الطواقم الطبية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الأساسية.