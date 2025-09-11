عصابات العملاء تختطف مجاهدين في غزة لحساب الاحتلال

قال مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن عصابات من العملاء والمستعربين اختطفت خلال الأيام الماضية مجاهدين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر لـ"الجزيرة"، أن هذه العصابات تقوم بدور رخيص في جمع معلومات للاحتلال عن أماكن أسراه وأنفاق المقاومة.

وأكد أن فصائل المقاومة ستلاحق العملاء والمستعربين ولن ترحمهم وستوقع بهم العقوبة المستحقة.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف مصدر أمني رفيع في المقاومة الفلسطينية للجزيرة أن لديهم "قائمة سوداء بتجار الحروب والعصابات المنظمة وعملاء الاحتلال" في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم سيحاكمون هؤلاء تمهيدا للقصاص.

ومطلع الشهر نفسه، قال مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن نقاط المساعدات في القطاع تستخدم لتجنيد متخابرين مع الاحتلال والالتقاء بهم، مشيرا إلى أن المخدرات تستخدم في توريط الشباب لإسقاطهم وربطهم أمنيا وتكليفهم بمهام تجسسية.