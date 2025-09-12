آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 707

في اليوم الـ707 من حرب الإبادة على غزة، استشهد 53 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي -منذ فجر أمس الخميس- بينهم 31 بمدينة غزة و15 من منتظري المساعدات. في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل 540 من العاملين الإنسانيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتزامن ذلك مع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي شهدت إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر، حيث اعتبره العديد من الأعضاء انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأشادوا بالدور الذي تلعبه الدوحة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وبمشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شيعت أمس جنازة شهداء الهجوم الإسرائيلي، وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي.

ومن جانبه أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم أن محاولة اغتيال قادة الحركة في الدوحة استهدفت مسار التفاوض، وقال إن حماس لن تتراجع عن مطلبها بإنهاء الحرب.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:31 الطيران الحربي يحلق على مستويات منخفضة في أجواء مدينة غزة

6:26 غارة جوية إسرائيلية تستهدف مدينة غزة

6:24 مسيرات إسرائيلية "كواد كوبتر" تطلق النار في منطقة النفق شمالي مدينة غزة

6:23 طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

2:08 آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار شرقي مدينة غزة

00:25 زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار بتجاه ساحل مدينة غزة

00:21 آليات الاحتلال تُطلق النار شرقي مدينة غزة

00:13 آليات الاحتلال تطلق النار شرق بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

00:11 غارة جوية إسرائيلية محيط مفترق الجلاء مع العيون بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

00:10 قصف إسرائيلي محيط عيادة الدرج وسط مدينة غزة