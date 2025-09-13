شانلي أورفة التركية تحتضن مؤتمرا دوليا من أجل غزة

انطلق في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا الجلسة الثانية من مؤتمر المائدة المستديرة الدولية للفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتهديدات التي تستهدف الأماكن المقدسة.

ويقام المؤتمر بالتعاون بين المنتدى الأوروبي للمسلمين، ومؤسسة القدس الدولية، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ودولة فلسطين، ووقف دراسات تركيا.

وتناولت الجلسة حماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية والتضامن الدولي.

وفي كلمة خلال الجلسة، قال رئيس المنتدى الأوروبي للمسلمين عبد الواحد نيازوف، إنهم اختاروا ولاية شانلي أورفة لعقد القسم الثاني من المؤتمر لأن "النبي إبراهيم ولد فيها".

وأضاف نيازوف، أن الصهاينة اليوم يستخدمون اتفاقيات إبراهيم لفرض الخضوع على المسلمين والشعوب تحت ستارها.

وذكر أن هذا المكان له رمزية خاصة وتم اختيارها لفضح الأكاذيب الصهيونية.

بدوره، أكد مفتي فلسطين الشيخ محمد أحمد حسين، أهمية عقد المؤتمر في المدن المرتبطة بالمقدسات.

وذكر الشيخ حسين أن الاعتداءات والقمع في فلسطين لم يعد قضية فلسطينية فحسب، بل قضية إنسانية جمعاء.

من جانبه، أعرب حاخام جماعة "ناطوري كارتا إنترناشيونال" الناشط ضد معاداة السامية يسرائيل ديفيد وايس، عن شكره للدولة العثمانية والجمهورية التركية لحمايتهم اليهود في الماضي والحاضر.

وذكر وايس، أن معارضة "إسرائيل" ليست معاداة للسامية، مؤكدا أن دولة "إسرائيل" هي ذاتها معادية للسامية ومعادية لليهود.

والخميس، انطلق في إسطنبول، القسم الأول من مؤتمر المائدة المستديرة الدولية للفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية التي تركبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتهديدات التي تستهدف الأماكن المقدسة.

واحتضن قصر "تشيراغان" الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي حضر جلسته الأولى نيازوف، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، والحاخام اليهودي وايس.

وحضرها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، ومفتي فلسطين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وناشطين، وعدد كبير من الضيوف.