4 شهداء و25 مصاباً برصاص الاحتلال قرب نقطة مساعدات شمال غرب رفح

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين، مساء اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر على حشود من المدنيين قرب منطقة توزيع المساعدات المعروفة بـ"الشاكوش" شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان أن غالبية الإصابات تركزت في الأطراف السفلية والبطن، مشيرة إلى أن عدداً من الجرحى في حالة حرجة ويحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة، في ظل نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

ويأتي هذا الاستهداف الدموي وسط تزايد حوادث إطلاق النار على نقاط تجمع المدنيين الباحثين عن الغذاء والماء في مناطق النزوح، ما يعكس تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.