المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يقوم بقصف ممنهج للإبادة والتهجير القسري

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا صحفيًا أكد فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة، بينما ينفذ قصفًا منهجيًا للأبراج السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية، في إطار سياسة تهدف إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان.

وأشار البيان إلى أن الوقائع الميدانية تثبت أن الاحتلال يتعمد قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية وخيام النازحين ومقار المؤسسات، بما في ذلك تلك التابعة لمنظمات دولية إنسانية، بهدف تدمير البنية التحتية المدنية بشكل كامل.

وشدد المكتب الإعلامي على أن مزاعم الاحتلال حول "القضاء على المقاومة" ليست سوى غطاء زائف لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قتل ممنهج وتطهير عرقي وتدمير شامل للأحياء السكنية.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان الذي يدخل شهره الثالث والعشرين على التوالي، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.