المدهون ينفي مزاعم الاحتلال: باقون في غزة بجوار قبور أبنائنا الشهداء

أكد الدكتور محمد المدهون، عميد المدهون، أن المزاعم التي نشرها ما يُسمى بالمنسق الصهيوني بشأن تقدمه بطلب لمغادرة قطاع غزة هي مزاعم باطلة لا أساس لها من الصحة، وينفيها جملة وتفصيلاً.

وشدد الدكتور المدهون في بيان وصل "الرسالة نت" على أن هذه الأكاذيب إنما تأتي في سياق الحرب النفسية ومحاولات العدو البائسة للنيل من ثقة شعبنا بنُخَبه ورموزه المجتمعية، بعد أن فشل في كسر إرادة أهل غزة وصمودهم الأسطوري.

كما يؤكد الدكتور المدهون أن أسرته باقية على أرض الوطن، ثابتة بجوار قبور ثلاثة من أبنائه الذين ارتقوا شهداء في العدوان الغاشم، ولن يبرحوا أرضهم مهما اشتد الحصار أو تعاظم التضحيات.

ويختم الدكتور المدهون تصريحه بالتأكيد أن هذه الشائعات لن تُفلح في ثني شعبنا عن التمسك بحقوقه، وأن غزة ستبقى عصيّة على الكسر، برجالها ونسائها وشهدائها ومرابطيها.

