الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بينهم 4 أجنة

وفاة ٧ أطفال بمجمع ناصر بسبب سوء التغذية ونقص العلاجات

الرسالة نت - غزة

أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عن وفاة سبعة أطفال، بينهم أربعة أجنة فقدوا حياتهم داخل أرحام أمهاتهم نتيجة الإجهاض، وثلاثة أطفال خدّج توفوا داخل الحضّانات.

وأوضحت المصادر، أن الأطفال توفوا بسبب ما عانته أمهاتهم من سوء تغذية وخوف شديد وتوتر مستمر إضافة إلى الإرهاق والتعب الناتجين عن النزوح والتهجير القسري بفعل القصف والحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتأتي هذه الوفيات في ظل تدهور حاد في القطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر ونقص المعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء، ما يهدد حياة مئات المرضى، خاصة في أقسام الأطفال والولادة والعناية المركزة.

وفاة 7 أطفال في مجمع ناصر (1).jpg
 

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 25 مواطناً في غارات إسرائيلية على القطاع مُنذ فجر اليوم بينهم 20 في مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح صحفي صباح اليوم، أن المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب: "الجوع والقصف والحرمان من العلاج".

وشددت وزارة الصحة على أن الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة تجاوز حدود الأزمة الى مستويات كارثية.

وأكملت: "الطواقم الطبية في المستشفيات لا يمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية".

وفاة 7 أطفال في مجمع ناصر (2).jpg

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306641

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر