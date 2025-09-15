حماس: جرائم الاحتلال في غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ولن تكسر إرادة شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مواصلة جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي على مدينة غزة، عبر القصف الممنهج للأحياء السكنية وتدمير الأبراج وتهجير المدنيين قسرًا، تمثل جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية مكتملة الأركان، تجري في ظل عجز دولي وغياب إرادة حاسمة لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وشددت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن رهان العدو على المجازر والتجويع والتدمير لتركيع الشعب الفلسطيني، رهان فاشل أثبت عجزه طوال عامين من العدوان، مؤكدة أن شعب غزة ومقاومته الباسلة ماضون في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم بكل الوسائل المتاحة، وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء.