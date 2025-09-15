بيان مجلس التعاون الخليجي: استعداد لتفعيل الدفاع المشترك ودعم قطر ضد الاعتداء الإسرائيلي

أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في بيان ختامي صدر عقب اجتماع طارئ اليوم الاثنين، الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية واعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وتصعيداً خطيراً ومرفوضاً يهدد الأمن الإقليمي.

وأكد البيان استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات، مشيراً إلى أن القادة وجّهوا مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، كما وجّهوا القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.

وحذر المجلس من أن استمرار إسرائيل في ممارساتها الإجرامية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وشدّد البيان على أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.