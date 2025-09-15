إسبانيا تلغي صفقة أسلحة كبيرة مع شركة "إلبيت" "الإسرائيلية"

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، إلغاء صفقة أسلحة كبيرة كانت قد وُقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مع شركة "إلبيت" "الإسرائيلية"، والتي كانت تنص على تزويد الجيش الإسباني بأنظمة مدفعية متقدمة من طراز "PLUS"، تشمل منصات إطلاق ورادارات وطائرات مسيرة ومركبات دعم لوجستي.

وقال وزير الدفاع الإسباني إن القرار يأتي في إطار سياسة مدريد الرامية إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية "الإسرائيلية" وتوسيع خيارات التعاون الدفاعي مع شركاء آخرين، مؤكداً أن بلاده تراجع جميع عقود التسليح بما يتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية.

وتعدّ هذه ثاني صفقة سلاح تلغيها إسبانيا مع شركات "إسرائيلية" خلال شهر واحد، بعد أن ألغت مؤخراً صفقة شراء صواريخ من شركة "رافائيل" بقيمة 270 مليون يورو، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها رسالة سياسية في ظل استمرار الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة وتصاعد الانتقادات الدولية لسلوك الاحتلال.