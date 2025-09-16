"القسام" تستهدف ناقلة جند "إسرائيلية" شمالي خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور عبر صفحتها في "تليغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خانيونس جنوبي القطاع بتاريخ 25 يوليو الماضي".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين.