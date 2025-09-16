حماس: "إسرائيل" بدأت فصلًا جديدًا في إبادة غزة وتعميق الكارثة

اعتبرت حركة حماس، توسيع الاحتلال عملياته العسكرية في مدينة غزة، فصلًا جديدًا من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج في غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع.

وقالت حماس، في بيان لها، الثلاثاء، إن هذه الجرائم، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، تجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان، "ونعتبرها شريكًا أساسيًّا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجاري في غزة."

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ قرارات ومواقف مسؤولة وحاسمة، تتوازى مع حجم هذه المجازر، وإجبار الاحتلال الصهيوني على إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار عن غزة".

كما حثت الدول العربية والإسلامية، وشعوب العالم أجمع، على "تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة وشعبها الذي يُباد، والإسراع في كبح سلوك نتنياهو وحكومته الفاشية، والتصدّي لمخططاتهم التوسّعية المُعلَنة، التي تستهدف فلسطين والمنطقة برمّتها".

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مختلف أحياء مدينة غزة، ترافق معها قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المسيّرة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن ارتقاء 75 مدنيًا "شهداء" وإصابة المئات، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة. بينما يُواصل الاحتلال سياسة تدمير البنى السكنية لليوم الـ 37 تواليا.