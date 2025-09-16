القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع "إسرائيلية" بصاروخ باليستي ومسيرات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء (16 سبتمبر/أيلول 2025)، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية، إسناداً للمقاومة الفلسطينية ورداً على ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية" في قطاع غزة والاعتداءات على اليمن.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً فرط صوتي من طراز فلسطين2 باتجاه "هدف حساس" في مدينة يافا المحتلة، مؤكداً أن الضربة حققت هدفها وأدت إلى حالة هلع في صفوف الإسرائيليين.

وأضاف البيان أن سلاح الجو المسيّر نفذ هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف مطار رامون في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة، مؤكداً إصابة الهدف بدقة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها للشعوب والدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة"، محذرة من أن "العدوان الإسرائيلي سيتوسع ما لم يتم التصدي له".

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار العمليات العسكرية "حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".