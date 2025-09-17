خالدية أبو بكرة: نعرف أن النضال مكلف.. لكن لا تراجع

على متن أسطول الصمود العالمي، الذي يجوب البحر لأجل فلسطين، تنطلق سفنه من ميناء بنزرت شمال تونس باتجاه قطاع غزة المدمَّر بفعل حرب الإبادة.

الأسطول يضم سفناً قدمت من برشلونة في إسبانيا، إضافة إلى موانئ عدة حول العالم، في أضخم مبادرة تضامنية مع غزة المحاصرة.

تشارك في الأسطول الناشطة الفلسطينية خالدية أبو بكرة، ابنة القطاع المحاصر، والتي قالت في تصريح لها:

"إن الهدف الذي نسعى إليه أكبر مما نتعرض له من مخاطر، فالعالم يتغير منذ بدء الإبادة الجماعية على القطاع."

وكانت أبو بكرة قد حاولت عام 2016 الوصول إلى غزة ضمن "أسطول النساء إلى غزة"، لكن ظروفاً صحية منعتها من إتمام الرحلة.

وُلدت خالدية أبو بكرة في غزة عام 1967 لأسرة فلسطينية هجّرها الاحتلال الصهيوني إبان نكبة 1948، واستقرّت في إسبانيا منذ أكثر من أربعة عقود.

وفي مقابلة مع صحيفة Publico الإسبانية، أكدت أبو بكرة أن النضال "له ثمن ويتطلب تضحيات كبيرة"، وهو ما دفعها للمضي قدماً في المشاركة في أسطول الصمود دون تردد.

تنشط أبو بكرة في منظمات مثل شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى وحركة المسار الثوري البديل، اللتين تصفهما "إسرائيل" وبعض الدول الغربية بـ"الإرهابية".

واعتبرت أن الهجمات التي تعرّض لها الأسطول في ميناء بنزرت دليل على خشية الاحتلال من هذه المبادرة التي تمثل أكبر تحرك شعبي دولي تضامني مع فلسطين.

وأوضحت الناشطة أن المجتمع الإسباني ما زال متضامناً مع الشعب الفلسطيني رغم اعتراف حكومته بـ"إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر، معربة عن أملها في أن يتحول هذا الدعم الشعبي إلى خطوات عملية تضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر جرأة ضد الاحتلال.