13 شهيدًا في مجزرة إسرائيلية جديدة أمام مستشفى الشفاء بغزة

استشهد 13 مواطنًا فلسطينيًّا مساء اليوم الأربعاء، وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة نازحة على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة سند" نقلاً عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية تقل أفراد العائلة أثناء محاولتهم النزوح جنوبًا، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء وإصابة آخرين.

ويوم أمس الثلاثاء، ارتكب الاحتلال مجزرة مشابهة بعد استهداف سيارة تقل عائلة نازحة كانت تحاول الفرار من القصف غرب المدينة، ما أدى إلى احتراق المركبة واستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجراح.