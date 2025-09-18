الإعلام الحكومي: 3,542 شهيداً خلال 38 يوماً من العدوان البري المتواصل

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب "جرائم الإبادة الجماعية" بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 3,542 شهيداً خلال 38 يوماً من العدوان البري المتواصل.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الاحتلال استهدف بشكل مركز مدينة غزة والمناطق الشمالية بهدف إفراغها وتهجير سكانها قسراً، كما لم يستثنِ مناطق الوسطى والجنوب التي يزعم بأنها "مناطق إنسانية آمنة"، حيث ارتقى فيها 1,558 شهيداً، ما يؤكد أن الاستهداف كان شاملاً ومتعمداً ضد المدنيين ومراكز إيوائهم.

وجدّد المكتب الإعلامي الحكومي مطالبته المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية، والعمل على وقف ما سماه "جرائم الإبادة الجماعية" ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.